¿Dónde está Iron Man? Impacta Robert Downey Jr. con su nueva fisonomía (VIDEO)

El adorado Robert Downey Jr. por su participación en la trilogía de “Iron Man” y en los “Avengers” en el Universo Marvel, impactó a sus fans en redes sociales luego de compartir unas fotografías en la que se ve un bastante cambiado.

El actor de 57 años de edad, subió unas fotografías a su cuenta de Instagram en donde muestra sus músculos, pero algo que llamó la atención fue su afilado rostro con anteojos.

Además, debajo de la gorra que porta se ve su cabellera plateada por las canas y, al sonreír se marcan notablemente sus músculos faciales. Lo cual desató infinidad de comentarios entre los internautas, quienes aseguraron que es difícil ver envejecer al millonario y excéntrico superhéroe.

Por otro lado, algunos de sus fans explicaron que su delgadez se debe al rodaje de la cinta “Oppenheimer”, la cual contará la historia de un científico durante el desarrollo de la primera bomba atómica, proyecto dirigido por Christopher Nolan, donde interpreta a Lewis Strauss, exsecretario de comercio de Estados Unidos, Downey Jr.

La cinta biográfica está basada en la biografía “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer”, escrita por Kai Bird y Martin J. Sherwin. Esta explora la vida del reconocido físico norteamericano y su trabajo en el Proyecto Manhattan, que condujo al desarrollo de la primera bomba atómica. El filme contará con las actuaciones de Cillian Murphy en el rol protagónico, junto a Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Kenneth Branagh, Gary Oldman y Rami Malek.

Con información de TVAzteca