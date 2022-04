‘Arrogante y sin ritmo’ Las duras críticas que recibió Ángela Aguilar al perrear en TikTok (VIDEO)

Ángela Aguilar, popular cantante intenta alejarse del escándalo que protagonizó tras la filtración de sus fotos en compañía del compositor Gussy Lau, pero ahora la joven es criticada por un Tik Tok que hizo para distraer a sus fans.

A través de un Tik Tok que compartió la propia Ángela se le puede ver bailando un tema interpretado por el venezolano Danny Ocean.

La cuenta oficial de Instagram de Chisme No Like recuperó el contenido… y fue precisamente ahí donde los internautas despotricaron contra la hija de Pepe Aguilar.

“Ridícula”; “Se le subieron los humos, ya no se mira humilde”; “Mas tiesa no se puede y con esa cara que se carga de arrogante”; “No tiene ritmo”; “Que siga cantando, lo de ella no es bailar”, fueron algunos de los comentarios negativos emitidos contra la joven.