¡Viví una etapa muy preciosa! Nodal por fin habla sobre su separación con Belinda (VIDEO)

Luego de varios rumores sobre la separación de la pareja bautizada como nodeli, finalmente el cantante desmintió que la ruptura con Belinda fuera por un tema económico, interés o por conveniencia.

Resaltó que su romance con la famosa estuvo repleto de muy buenos momentos. Y calificó esa etapa de su vida como muy “preciosa”. Mencionando que como en todas las relaciones también hubo momentos negativos.

En este sentido, Christian Nodal sentenció que él jamás quiso hablar del tema para que no se malinterpretaran las cosas. Apuntó que no quería poner a alguien como culpable:

Asimismo, aclaró que muchas veces a las personas se les olvida que él es un ser humano y que él sigue aprendiendo.

“A veces a la gente se le olvida que soy humano, a mí no se me olvida que tengo millones de seguidores. A la gente se le olvida que soy humano y que tengo 23 años y que estoy aprendiendo y la vida me está haciendo un buen maestro”, comentó Christian Nodal.