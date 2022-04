¡Hasta aquí mi reporte Joaquín! López-Dóriga debuta en Fox Sports (VIDEO)

Pasaron 40 años para que Joaquín López-Dóriga se presentara en un canal de televisión que no fuera Televisa, hasta anoche que apareció en Fox Sports.

Su inesperado debut, ocurrió la noche del martes 26 de abril en la emisión de La Última Palabra, programa estelar de la cadena deportiva en el que estuvieron André Marín, Alex Blanco, Fabián Estay, Rubén Rodríguez y Yayo de la Torre.

El “teacher” agradeció la invitación para participar en el panel del programa de Fox Sports, donde aprovechó para defender la grandeza de los Pumas en el marco de la Final de la Concachampions, ante los argumentos marcan al conjunto universitario como equipo chico ante su falta de títulos.

"Los que dicen que Pumas no es grande son los que simpatizan con otros equipos. Lo mismo podría decirse de Chivas porque no gana, América este torneo fue último lugar y podrían decirlo, Toluca que hace más de 10 años no es campeón, Cruz Azul que estuvo tantos años sin trofeos y así con todos puedes decir que no son grandes. Pero no todo son títulos y en eso radica la grandeza de Pumas".