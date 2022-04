“Mi corazón está de luto”: Itatí Cantoral se escribe el nombre de Debanhi como símbolo de lucha

Sin duda, un hecho que ha conmocionado a todo el país, es la desaparición y muerte de la joven Susana Debanhi Escobar, por lo que muchos famosos se han pronunciado contra la inseguridad que viven las mujeres, entre ellos la actriz Itatí Cantoral, quien a través de sus redes sociales protestó publicando una imagen.

Como símbolo de lucha, la famosa actriz, escribió en su mano derecha con plumón indeleble el nombre de Debanhi, joven desaparecida y recientemente hallada muerta después de varios días de búsqueda en Nuevo León.

En entrevista para “De Primera Mano”, Itatí explicó que lo hizo como un símbolo de lucha para las mujeres desaparecidas y como protesta contra la violencia de género. Lamentó mucho el deceso de la joven, pues aseguró que ella también es mujer y mamá y que le preocupa el futuro de las mujeres en México.

“Me lo voy aponer durante todo el mes porque soy mujer, porque soy mexicana, porque soy mamá, porque trabajo con una fundación que lucha por las mujeres y por la paz de mi país y porque me siento muy triste”

Aseguró que aprovechará su condición de figura púbica para levantar la voz por los que no pueden, “para decir que ni una más y para decir que no se vale”

“Gracias a Dios nunca me había sentido insegura, pero no puedo ser ajena a los demás, porque entonces dejo de existir (…) y aunque no tenga el gusto de conocerla, comparto esta desgracia y mi corazón está de luto, y mi casa está de luto y mis rezos van a ir para ella y para su familia”, expresó.