¿Versión coreana? Netflix anuncia fecha de estreno para el remake de ‘La casa de papel’

La Casa de Papel, serie española de Netflix, se convirtió en una de las más vistas en la plataforma, además de que por meses la gente no podía dejar hablar del estreno de la última temporada. Por tal motivo, lanzarán un remake de la serie pero coreana.

Nueva máscara, misma Resistencia. El remake coreano de La Casa de Papel llega el 24 de junio, solo en Netflix.



New mask, same Resistance. The Korean remake of Money Heist is coming June 24, only on Netflix. pic.twitter.com/9Y4LgDCpGH