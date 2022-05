‘Yo no me lo robé, él está aquí porque quiso’: Karla Panini estalla tras polémica con su esposo (VIDEO)

La comediante Karla Panini se cansó de guardar silencio sobre su relación con el ex esposo de su amiga fallecida ‘la lavandera’ Karla Luna, pues asegura que nunca fue la causante de la separación de ellos dos.

A través de un video de TikTok reveló que se ha estado especulando durante mucho tiempo que Panini fue la causante de la infidelidad y maltrato físico de Américo a Luna. Sin embargo, toda esa información pensando en los niños.

Al respecto Karla Panini aclaró que nunca robó a su marido actual, y menos de la agonía que sufrió Karla Luna hasta fallecer.

Cabe resaltar que las hijas menores fueron reclamadas por Garza, para llevarlas a vivir con Panini, con quien ya era oficial su relación.

“Se hizo toda esta bola de nieve, porque callé y callé y callé. Y él, mi marido, que siempre quiso ser mi marido, porque ya me tienen harta con eso, porque yo no me lo robé, no lo obligué a nada, el señor está aquí porque quiso”, comentó Panini.