Martha Higareda rechaza a Mauricio Ochmann por lealtad a Aislinn Derbez

Martha Higareda respondió algunas preguntas durante el programa “De todo un mucho”, entre ellas confesó que nunca tendría nada con Mauricio Ochmann, ex pareja de Aislinn Derbez.

Higareda le preguntó a Yordi si mantendría un romance con la ex novia de uno de sus amigos, a lo que el presentador dijo que probablemente sí, sin embargo, las cosas cambiarían si se tratara de la ex esposa.

Por su parte, Martha Higareda dejó claro que la amistad va primero antes que cualquier hombre.

"Si tú me dijeras: resulta que el ex esposo de Aislinn, Mauricio Ochmann, me tirará la onda, no, no, yo no podría", comentó la actriz.