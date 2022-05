"Viví una niñez con otro tipo de cosas" Luis Miguel no creció viendo las películas de Disney

Luis Miguel, a los 11 años debutó como cantante profesional en la boda de la hija de José López Portillo, expresidente de México y tuvo una niñez casi inexistente.

De acuerdo con Revista Clase cuando Luis Miguel tenía 22 años, en 1992, le confesó al conductor Raúl Velasco para el programa "Siempre en Domingo" que él, cuando era niño, no conocía las películas de Disney.

"Hay cosas que te apenan ¿no? Por ejemplo, me tocó comentar en una reunión... 'no, que la película de La Cenicienta, la película de 'La Bella y la Bestia' y yo decía: 'no, pues yo ninguna de esas películas he visto'".