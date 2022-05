Julián Gil revela que le diagnosticaron cáncer de piel: “abusé mucho del sol” (VIDEO)

El actor de telenovelas, Julian Gil, reveló que padeció cáncer de piel el cual le fue diagnosticado al inicio de la pandemia por coronavirus, por lo que el tratamiento que se practicó le ocasionó tener una gran cicatriz en el pecho.

Fue a través de su cuenta oficial de Facebook, donde Julián Gil subió un video, en el que compartió a sus fans el terrible proceso médico que atravesó después de que le fue diagnosticado el cáncer de piel.

El actor atribuyó a que fue por culpa del sol, que lamentablemente tuvo este cáncer de piel, por lo que pidió a sus seguidores usar bloqueador y de ser posible no exponerse tanto al sol debido a que la exposición prolongada a los rayos uv afectan el cuerpo.

“Entiendo que -el cáncer– debió haber sido por el exceso de sol, en Puerto Rico yo abusé mucho del sol, yo quería estar negro, achicharrado, era de los que incluso se untaban aceite de bebé y así me ponía patas para arriba en el sol, y bueno todo mundo me decía que no tomara tanto sol, que me iba a dar cáncer de piel, pero yo me creía superhéroe y creí que no me iba a dar. No tomen sol, o al menos no tanto o usen bloqueador o protector solar”, dijo Julián Gil.