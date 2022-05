Ángela Aguilar revela que su papá se enojaba y la regañaba por “andar de coqueta” (VIDEO)

La cantante Ángela Aguilar, reveló que su papá se molestaba cuando en el Día de San Valentín, siempre recibía regalos de diversos pretendientes cuando era una niña e iba a la escuela, ya que le daban flores, chocolates y cartas.

"Fui coqueta y mi papá me regañaba mucho, mucho (...) El día de San Valentín yo era 'la niña' en la escuela. Me llegaban al locker, cartas, flores y chocolates, y mi papá (me decía): '¿Quién te dio eso?'”, aseveró Ángela Aguilar.