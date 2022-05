Familia de Vicente Fernández vetó a Pablo Montero de palenques  por ‘El último rey’

Pablo Montero habría sido vetado por la familia de Vicente Fernández, aseguró el periodista Gustavo Adolfo Infante, incluso antes de que saliera ‘El último rey’.

Según lo dado a conocer por Gustavo Adolfo Infante en su canal de YouTube, luego de varios meses, el cantante habría logrado comunicarse con Alejandro y Gerardo Fernández, cada uno por su cuenta, y ambos habrían coincidido en que la relación entre él y la familia está terminada.

"Me enteré que Pablo Montero ya habló con Alejandro Fernández y con Gerardo y le dijeron, 'para nosotros, para los Fernández tú estás muerto, no tienes madr*, eres un hipócrita. Pensamos que en realidad eras gente cercana a la familia, eres un asco, no queremos saber nada de ti, olvídate de la familia Fernández", esto fue lo que Gerardo y Alejandro le dijeron a Pablo Montero", comentó el periodista.