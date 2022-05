¡Sin miedo al éxito! Yalitza Aparicio posa en bikini (FOTOS)

La oaxaqueña, Yalitza Aparicio, compartió una fotografía en bikini en donde habló sobre lo importante que es el amor propio y la personalidad.

A través de Instagram, la actriz publicó dos fotografías en la playa luciendo un bikini, en donde señaló que se avergüenza de mostrar ese tipo de contenido, debido a las crueles críticas que ha recibido.



"Cada vez que tengo este tipo de fotos, me da pena compartirlas, por comentarios que surgen... pero siempre hablo de amor propio... y la verdad es que me amo tal como soy. Además, soy la versión más joven, del resto de mi vida", escribió Aparicio junto a las imágenes tomadas por el fotógrafo Alain Luna y que ya tienen miles de likes.



Además, Yalitza aprovechó el post para hacer una divertida revelación:



"PD. No hemos dejado las tlayudas... en Oaxaca es imposible dejar de comer", bromeó la famosa dejando en claro que, pese a las críticas, disfruta de la vida al máximo.



Las reacciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar y rápidamente le dejaron cientos de halagos, mientras que otros aplaudieron su seguridad.



"Eres única. Disfruta tu vida, tu paz, tu belleza, tu cuerpo", "Amo tus palabras. Que no te dé pena, nuestro cuerpo es nuestro orgullo, por medio de él somos y existimos", "Gracias por estas palabras", "Eres una chulada, Yali, inspiras muchísimo", fueron algunos de los comentarios que recibió la mexicana.



