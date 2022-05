“Guárdenla, ni que fuera un mueble” Entre lágrimas Sylvia Pasquel habla sobre la salud de Silvia Pinal

Sylvia Pasquel habló sobre la salud de su madre y señaló que no sabe si Silvia Pinal va volver al escenario tras las críticas, ya que no desea exponerla, pero tampoco quiere privarla de lo que le gusta

Tras cancelar una función de la obra ‘Caperucita ¿Qué onda con tu abuelita?’, Sylvia Pasquel rompió el silencio sobre el estado de salud de su madre Silvia Pinal. Y aunque no tiene certeza de si se le subió o bajó la presión, está contenta de que la hayan podido estabilizar rápido.

De acuerdo con una entrevista para ‘Ventaneando’, Sylvia Pasquel confirmó lo dicho por el productor de la obra ‘Caperucita ¿Qué onda con tu abuelita?’, sobre la fuerte depresión que vivió su madre previo a que le ofrecieran actuar en la puesta en escena.

Motivo por el cual quieren evitar a toda costa que la famosa esté encerrada en su casa sin hacer nada, pues le ilusiona mucho estar en el teatro y sus hijos consideran que tiene derecho a vivir y hacer lo que quiera.



“A ella le gusta y ella lo quiere, cuando le dicen que irá al teatro se pone feliz, cómo le voy a quitar esa emoción a mi mamá, nada más porque a ellos no les gusta”, expresó entre llanto previo a mencionar que no le importa que lo que la gente opine y que no vana dejar que su madre vuelva a estar en depresión por lago que dicen unos cuentos.



De igual forma, Pasquel también señaló que no sabe si Silvia Pinal va volver al escenario después de todo lo que se les ha criticado, ya que no desea exponerla, aunque tampoco quiere privarla de lo que le gusta, y que en caso de que no vuelva al teatro, le van a buscar una actividad para realizar en su hogar.



“Guárdenla, pues ni que fuera un mueble. Mi mamá tiene derecho a vivir y ser feliz, no la voy a guardar en una recámara, en un cuerpo para que se muera viendo la televisión”, dijo Sylvia Pasquel visiblemente molesta y entre llanto.



Con información de TVNotas