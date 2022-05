¡Agresivo y tóxico! Adame arma escena de celos a Magaly Chávez por coquetearle a “famoso” (VIDEO)

El polémico Alfredo Adame, protagonizó una escena de celos en contra de su novia Magaly Chávez, luego de que el conductor le reclamara estar hablando de más con Guty Carrera quien es participante del programa “Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!”.



Adame fue claro con Magaly, ¡no quiere que le hable o se acerque a Guty porque se pone celoso y es capaz de todo! ??⚡ #FamososPorElDinero ?‍? pic.twitter.com/eaycldRzAT

"Ya no voltees a ver a Guty. Ya sabes que cuando se me sube lo Adame a la cabeza puedo llegar incluso a asesinar", aseveró Alfredo Adame a Magaly Chávez.



Fue durante una dinámica en el programa de TV Azteca, “Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!”, donde Alfredo Adame estalló contra Magaly Chávez, inclusive, el conductor ignoró a la modelo quien trató de hacerle platica pero no fue correspondida por el histrión.

En ese sentido, Magaly Chávez trató de hablar con Alfredo Adame, explicándole que no vio a Guty Carrera de una forma morbosa, por lo que no le fue infiel; a lo que el polémico conductor no le hizo caso.

