"Estoy bien, pero estoy muy asustada": Paulina Goto denuncia que se sintió en peligro en un Uber

La actriz, Paulina Goto, denunció que vivió momentos de susto mientras viajaba a bordo de un Uber, debido a que se sintió amenazada y en peligro por la actitud del conductor.

A través de Twitter la famosa narró lo que había sucedido, en donde dijo que tuvo que bajarse del vehículo en movimiento, y recomendó a las mujeres en hacerle caso a su intuición.

Asimismo, contó que el momento en el que sintió más miedo fue cuando le pidió al conductor que se detuviera para ella poder bajarse y no lo hizo, asegurándole que "no le iba a pasar nada".

“Este conductor me acaba de meter el susto de mi vida. Me subí al coche y bajé la ventana (siempre lo hago, pues me hace sentir más segura) y en seguida el conductor la subió y le puso seguro para que no pudiera bajarla. Le pedí me dejara bajarla de nuevo y quitara el seguro y me dijo que no. Le pedí que parara el coche, que me quería bajar y me dijo que no, y ‘que no me iba a pasar nada’. Tuve que abrir la puerta y saltar mientras el coche avanzaba”, se lee