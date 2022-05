Escándalo de Livia Brito, reportero la acusa de agresión física ¡suele golpear e intimidar!

La actriz de telenovelas, Livia Brito, fue acusada por un reportero de agresión al intentar hacerle una entrevista. Esto luego de que se diera a conocer las agresiones que cometió la cubana -junto a su entonces pareja- en contra del paparazzi Ernesto Zepeda.

A través de redes sociales del reportero Roberto Hernández Gallardo denunció la actitud presuntamente agresiva de Livia Brito.

Con una fotografia el periodista mostró a Livia Brito visiblemente molesta con su brazo estirado hacia donde él estaba.

De acuerdo con el testimonio del reportero de ‘Ventaneando’ expresó que hubo testigos de la presunta agresión.

Como era de esperarse, la audiencia se lanzó una vez más en contra de la cubana. Recordaron la agresión al reportero Ernesto Zepeda, quien fue golpeado por la famosa y su entonces pareja. Además de que se convirtió víctima de robo, pues le quitaron su cámara.

Tras el incidente, Livia Brito apareció en sus redes sociales para aclarar el tema. Comunicó, bajo el hashtag “bebés de luz”, que ella sí accedió a la entrevista, pero que presuntamente sólo pedía tiempo.

“Un periodista que me estaba pidiendo una entrevista… le dije: 'sí, nada más dame chance, voy a checar algo y ahorita regreso'. Me fui y me empezó a perseguir pidiéndome la entrevista y yo le dije: 'Oye, dame chance. Por fa, te estoy diciendo que ahorita te la voy a dar, pero no me persigas'. De hecho me voltee y le dije, debe tenerlo en la cámara porque lo tenía grabado. Le dije: 'Por fa, ya no me persigas más porque me incomoda que me estés persiguiendo. Ahorita que regrese, si tengo tiempo, te doy la entrevista'", explicó la famosa.