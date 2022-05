Belinda le contesta a Nodal tras filtrar conversación donde le pide dinero: “Son tonterías”

Tras la polémica en la que han estado envueltos Belinda y Christian Nodal, luego de que el cantante exhibió una conversación que ambos sostuvieron en algún momento de su relación, la intérprete de Luz Sin Gravedad finalmente rompió el silencio.

A través del matutino Venga la Alegría, los conductores Flor Rubio y Ricardo se pusieron en contacto con Belinda para poder presentar su versión de los hechos, sin embargo, la respuesta fue corta y contundente.

“A las nueve de la mañana le escribí a Belinda y me contestó: ‘Gracias Ricardo, no voy a decir nada, realmente son tonterías’”, comentó el conductor.



Además, en entrevista con ‘Vanity Teen’, Belinda externó que no se debe hacer caso de lo que otras personas digan de ti.



"Seamos respetuosos y educados", expresó.



“No hagas caso a lo que los demás quieran decir de ti. No siempre se trata de rebelarse. Hay una razón para las reglas existentes. Pero no nos dejemos afectar por lo que digan los demás. Lo más importante es hacer lo que amas, como quieres hacerlo, escuchar lo que sientes, sin importar lo que digan los demás al respecto. No dejes que otros se apoderen de ti”, sentenció.

