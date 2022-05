‘Ese tema está prohibido’ Belinda asegura que no tiene tiempo para el amor, tras ruptura con Nodal

Luego de su ruptura con Christian Nodal, Belinda se ha enfocado a su trabajo y aunque ha paseado con integrantes del elenco de ‘Bienvenidos al Edén’, aseguró que no tiene tiempo para el amor.

A través de una entrevista que la cantante brindó para Ventaneando, confesó que no quiere relacionarse en temas de amor.

“Ahorita novio no está permitido, ese tema está prohibido por el momento”

“Todos los de la serie son mis amigos. Traigo a Cuatro, que es mi perrito y mi fiel compañero, que está justo aquí conmigo, lo adoro y no puedo pedir más. No cada vez que me agarre a un hombre guapo del brazo significa que hay algo”, agregó la cantante.