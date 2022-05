¡Ni en el palenque de la Feria! Se agotan boletos VIP de Tecate Comuna Puebla

El 22 de octubre se realizará el festival Tecate Comuna 2022 en el Parque Ecológico de Puebla, sin embargo, los boletos VIP ya están agotados.



¡Boletos VIP Tecate agotados en su totalidad! ?



? Boletos General y Comfort Pass a través de Eticket pic.twitter.com/sq1PPkvMH9

— Tecate Comuna (@TecateComuna) May 20, 2022

A través de redes sociales, se informó que los boletos de zona VIP para el evento Tecate Comuna el cual contará con la participación de 29 bandas y solistas ya están agotados.

La preventa para Citibanamex será el 19 y 20 de mayo. A partir del 21 de mayo se realizará la venta al público en general. Los boletos estarán a la venta a través de la plataforma Eticket y en los puntos de venta físicos.

¿Quién estará en Tecate Comuna 2022?

El cartel estará conformado por los siguientes artistas:

Panteón Rococó, Los Auténticos Decadentes, Molotov, Caligaris, Sublime With Rome, Danny Ocean, Enanitos Verdes, Siddhartha, Kenia Os, Love Of Lesbian, Ed Maverick, Mc Davo, Charles Ans, La Lupita, Gondwana, Hello Seahorse!, Reyno, The Change, Dorian, Daniela Spalla, La Vela Puerca, Bratty, Vanessa Zamora,Airbag, Noah Pino Palo, Rubytates, Out Of Control Army,Banda Conmoción, Fran