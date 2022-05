Filtran tierno VIDEO de Ángela Aguilar de 8 años; esto es lo que dijo sobre tener novio

Salió a la luz un video de Ángela Aguilar de aproximadamente 8 años de edad, que se viralizó por las declaraciones que dio sobre lo que pensaba desde entonces sobre los hombres.

Ángela Aguilar desde pequeña asegura que "la chancla que ella tira no la vuelve a levantar" pic.twitter.com/hJX1CRTouw

A través de un video que circula en redes sociales, se puede ver a Ángela sentada en un sillón con un vestido negro y con su clásico corte de cabello arriba del hombro.

La pequeña se cuestiona sobre tener un novio, pues asegura que siempre los hombres cambian a sus parejas “por otras” pero al final siempre vuelven arrepentidos.

Seguido de esto, aconseja pegarles en las “pompas”, pues “la chancla que tira no la vuelve a levantar”.

Es así que a su corta edad dejó ver el gran carácter que tiene respecto a su vida sentimental y aclaró que no es mujer de las que da una segunda oportunidad.

“¿Cuál es el punto de tener un novio que si te van a ir por otra?, mejor tu na’más les pegas en las pompas, la chancla que tu tiras no la vuelves a levantar, si ese novio te vuelve a decir: ‘Ay no perdón yo estaba con otra na’más por esta razón’ tu le dices: ‘no, no creo’”, dijo Ángela Aguilar