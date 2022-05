¡Oigame no! Emilio Azcárraga desmiente a Eugenio Derbez 'No está vetado de Televisa'

Luego de que Eugenio Derbez aseguró que está vetado de Televisa, Emilio Azcárraga Jean lo desmintió por completo.

A través de su cuenta de Twitter, Emilio Azcárraga Jean desmintió que Eugenio Derbez esté vetado de Televisa.

Fue durante una entrevista que Eugenio aseguró que está vetado de Televisa debido al tema del Tren Maya.

Sin embargo el dueño de la televisora explicó que la verdadera razón por lo que Eugenio Derbez está enojado, es porque no le han dado los derechos de ‘La Familia Peluche’.

Antes las fuertes declaraciones del actor sobre su relación con la televisora del Ajusco, Emilio Azcárraga Jean publicó un hilo en Twitter donde afirma que Eugenio Derbez no está vetado.

“Neta Eugenio Derbez, antes de decir que estás vetado, pregúuuntame, caon. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horribleee, aquí tu entrevista”