Pati Chapoy se pitorrea de Azcárraga tras pleito con Eugenio Derbez: "Alguien quiere ser influencer"

Después de que Eugenio Derbez fue desmentido por Emilio Azcárraga respecto al supuesto veto de Televisa, ahora Pati Chapoy insinuó que el presidente de Televisa quería llamar la atención.

Y es que Eugenio Derbez detalló a Emilio Azcárraga, que a diferencia de Televisa, Pati Chapoy de TV Azteca sí cubrió sus nuevos proyectos cinematográficos.

"Si no estoy vetado, pídele a Televisa Espectáculos que con sus notas demuestre que sí vinieron a cubrir el estreno de mi película The Valet... ¡Óigame no! ¡Mejor Pati Chapoy me recibió en su programa!", escribió Eugenio Derbez.