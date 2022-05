Luisito Comunica reacciona a Xóchitl Gómez en Dr. Stange "No me encantó la elección"

Recientemente se estrenó esperada película de Marvel, “Doctor Strange en el multiverso de la locura” y a pesar de las buenas críticas que recibió, el youtuber Luisito Comunica expresó abiertamente que no fue de su agrado.

Recientemente Luisito Comunica compartió que acababa de ver la nueva secuela de Dr. Stange pero reaccionó un poco decepcionado por la participación de Xóchitl como América Chávez.

Y es que el también empresario dijo que considera que pudieron elegir a alguien "que sí hablará español mexicano".

"Apenas vi la nueva película de Dr. Srange. Sólo hubo un detallito que no me encantó. A mí personalmente no me encantó la elección de la chica para América Chávez porque su español es muy malo", mencionó el influencer.