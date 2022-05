Nodal habla sobre por qué ha rechazado trabajar con Grupo Firme

El cantante de regional mexicano, Christian Nodal, habló sobre temas de su vida personal, en donde habló sobre Eduin Caz y Grupo Firme.

Nodal reconoció sobre los problemas comenzaron cuando apenas empezaba a brillar en el mundo de la música.

Por lo que se negó a hacer una colaboración con Grupo Firme, pero ahora explica el motivo y si trabajaría con la agrupación.

“Me pisotearon porque me vieron como competencia, no se daban cuenta de que era un niño de 17 años. Yo voy a decidir con quién quiero trabajar... Cuando me preguntaron, realmente yo no sabía, escuché su música y no me había gustado en ese momento, ahorita sí me gustan porque traen otro mensaje”