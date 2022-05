Pancartas, flores y disfraces; fans de Johnny Depp muestran su apoyo en último día de juicio vs Amber Heard

No obstante, será el jurado y no el público quien determine si Amber Heard cometió difamación en contra de Johnny Depp o no.

Hoy es el último día de juicio de Johnny contra Amber Heard por difamación y los fans del capitán Jack Sparrow y otros personajes del actor llegaron a la corte para mostrar su apoyo a Deep.



WATCH: Johnny Depp arrives on the final day of trial to a crowd of cheering fans. #JohnnyDepp v #AmberHeard @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/wQK1qX56Kr

— Cathy Russon (@cathyrusson) May 27, 2022

De acuerdo con un video que circula en redes sociales, se puede ver el momento en que el actor llega a bordo de una camioneta mientras sus fans lo reciben con pancartas, bocinas, dibujos de sus distintos personajes, playeras, flores y disfraces.

En las pancartas se lee “Justicia para Johnny Depp”, debido a que este viernes 27 de mayo se termina el juicio contra Amber Heard, teniendo el jurado todo el fin de semana y hasta el martes para deliberar.

No obstante, será el jurado y no el público quien determine si Amber Heard cometió difamación en contra de Johnny Depp o no.

En tanto, la jueza Penney Azcarate les recordó que este juicio trata de difamación y nada más (refiriéndose a la violencia doméstica).

Comienzan los alegatos finales de Johnny Depp por parte de Camille Vasquez

La abogada de Johnny Depp, Camille Vasquez, se dirigió al jurado recordándoles que hace exactamente seis años, el 27 de mayo del 2016, Amber Heard solicitó una orden de restricción contra el actor, arruinándole la vida.

Por ende, les pidió devolverle la vida al actor, gritándole al mundo que no es el abusador que ella dijo que es, responsabilizándola a ella de sus mentiras.