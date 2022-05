¡Qué oso! Dua Lipa se cae en pleno escenario y queda demostrado su “playback” (VIDEO)

La cantante se cayó del escenario mientras ofrecía un concierto en Milán, donde al caerse demostró que no canta en vivo, si no que usa playback.

Dua Lipa ha iniciado su gira por el mundo con su tour “Future nostalgia”, sin embargo, como nadie está exento de los accidentes, ya que a la cantante le tocó el turno de caerse en pleno escenario, donde además dio a conocer que ella no estaba cantando en vivo.



Dua Lipa cade durante il concerto a Milano MA DA VERA QUEEN SI RIALZA SUBITO e porta avanti lo show ? pic.twitter.com/sHo2irSmNo

— Trash Italiano (@trash_italiano) May 26, 2022

Ante el hecho, surgieron diversas molestias entre los fans, quienes aseguraron que aparte de no ser tan fácil el conseguir un boleto para su concierto, no es justo que el show no se haga en vivo.

El video del accidente se viralizó desde el pasado jueves, donde usuarios criticaron el playback de Lipa tras su caída.

Información obtenida de: El Universal