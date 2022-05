¡La locura! Yahir es el nuevo conductor de La Academia

Este lunes, se confirmó que Yahir será el nuevo conductor de La Academia, los rumores habían puesto como conductor a Adal Ramones e incluso a Yuri.

Este fin de semana, después de tantos rumores, Martha Figueroa y Pepillo Origel dieron a conocer que Adal Ramones no sería el conductor de la nueva generación de La Academia.

Fue Lolita Cortés quien dio a conocer el elegido para conducir el reality de canto de TV Azteca, ante las cámaras de Ventaneando, la juez de La Academia, anunció que Yahir será el nuevo conductor.

Hasta el momento, Yahir no se ha pronunciado al respecto, pero ayer publicó una sesión de fotos en sus redes sociales con un “híjole, ya quiero contarles…”

De acuerdo a Daniel Bisogno, Adal Ramones, ya no fue el elegido debido a que las negociaciones no fueron exitosas y no le llegaron al precio.

El próximo domingo 12 de junio será el estreno de “La Academia 20 años”.

Con información de: TV Notas