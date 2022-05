Nodal arremete vs Gussy Lau, ex de Ángela Aguilar: "no has compuesto ni una m..." (VIDEO)

El cantante sonorense Christian Nodal, se lanzó en contra del ex novio de Ángela Aguilar, Gussy Lau, de quien dijo que en su vida “nunca ha compuesto ni una mierda”, debido a que no le ha dado su lugar como autor de las melodías.

Fue a través de un video difundido en redes, donde Chirstian Nodal se manifestó molesto con Gussy Lau porque el ex novio de Ángela Aguilar no le ha querido dar el crédito en canciones que ha registrado como propiedad de él.

“Al Gussy yo le dije, bro te di muchas canciones que no has compuesto ni una mierda y necesito que me des parte, yo también estoy metiendo al corazón con esa canción y se pusieron mamones y todo”, aseveró Christian Nodal.