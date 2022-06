Aseguran que Shakira y Piqué atraviesan una crisis por supuesta infidelidad del futbolista

La cantante colombina Shakira y Gerard Piqué, futbolista español, son una de las parejas más queridas del espectáculo, y ahora sus nombres suenan por sospechas de crisis en su noviazgo.

De acuerdo con medios internacionales, se afirma que el deportista reside en su casa de soltero, ubicada en Barcelona, en la que lleva viviendo la última semana sin confirmarse las razones específicas de su estadía allí.

El Periódico de Barcelona, asegura que habría sido por una infidelidad que recae sobre los hombros del futbolista. De este modo, en el podcast ‘Mamarazzis’, realizado por las periodistas españolas Lorena Vázquez y Laura Fa, se expresó lo siguiente:

“Lo que me comentan a mí (según sus fuentes)... me dicen: Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar... me dicen: Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia”.

A su vez, las fuentes de las periodistas también resaltaron sobre el deportista que “va desbocado de fiesta”.

Incluso se les vio en el interior de un vehículo y desde afuera los fotógrafos los interrogaron por estos rumores de problemas sentimentales que circulan sobre ellos, pero sin obtener respuesta alguna de su parte.

De igual modo, desde sus respectivas redes sociales ninguno de los dos ha emitido ni la más mínima palabra sobre su situación sentimental.

Paralelamente a todas estas informaciones que circulan entre los medios de cumunicación, también se ha dicho que la canción de Shakira, ‘Te felicito’ -lanzada en abril pasado- sería sobre esta crisis que tendría con Gerard Piqué.

Para poner en contexto, parte de la canción dice:

“Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien esе show... Esa filosofía barata no la compro, lo siento, en esa moto ya no me monto, la gente de dos caras no la soporto, yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos, los tengo rojos de tanto llorar por ti”.