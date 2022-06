¿Quién es la modelo con la que Piqué le habría sido infiel a Shakira?

El escándalo ante los rumores de separación entre Shakira y Piqué por una infidelidad del futbolista continúa, pues aseguran que una joven modelo de 20 años como la tercera implicada.

De acuerdo con datos de la prensa española, Gerard Piqué le habría sido infiel a Shakira con una joven de 20 años, modelo de protocolo, rubia, a la que Shakira conocía. También revelan que Piqué se pasó a vivir a su apartamento de soltero en Barcelona.

Cómo es el nuevo interés amoroso de Piqué

Tal y como informa Emilio Pérez de Rozas en la revista Cuore, el zaguero del Barça fue infiel a Shakira con "una joven rubia de unos 20 años, que está estudiando y trabaja como azafata de eventos".

Piqué estaría "desatado" según Laura Fa y acumula varias salidas a locales de ocio nocturno, como las discotecas Bling Bling y Patrón, a las que acude a los reservados junto con su compañero en el conjunto culé, el centrocampista Riqui Puig. "Se le ha visto acompañado de otras mujeres", expresó la periodista.

a bomba que soltó ayer tarde Laura Fa en 'Mamarazzis' ha levantado todo tipo de suspicacias. Sobre todo que la última canción de Shakira, en colaboración con Rauw Alejandro, parece estar dedicada a la crisis que vive con Piqué.

A lo largo de 'Te felicito', la cantante colombiana no deja de soltar perlas tales como: "Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso", entre otras estrofas bastantes elocuentes.

Fuente: SDP