Modelo Suzy Cortez revela mensajes candentes de Piqué: “Me pedía mis medidas"

La modelo brasileña Susy Cortez, confesó que el futbolista del Barcelona, Gerard Piqué, le mandaba mensajes inapropiados en los que les pedía le diera las medidas de su trasero por lo que aseguró que Shakira no se merecía para por esta situación.

“Yo era amiga del ex presidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró me pidió mi número, en ese momento y me mandó un mensaje. Cuando regresé a Brasil me mandó directo a mi Instagram, que se borraba todos los días preguntándome cuándo volvería a Europa y siempre preguntándome cuánto medía el trasero y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi”, aseveró Susy Cortez.