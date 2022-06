Está es la canción que Shakira cambió la letra para dedicársela a Piqué (VIDEO)

Shakira se convirtió en un tema de discusión en los últimos días luego de que se diera a conocer que su esposo, el futbolista Gerard Piqué le fue infiel a la cantante. Sin embargo, antes de que se desatara este escándalo, ella demostró en 2011 el gran amor que sentía por él.

Durante un concierto en Barcelona de 2011, Shakira estaba a punto de cantar “Inevitable”, canción que es de las más populares actualmente después de 25 años. Por lo que sorprendió a sus fans al detener a los músicos y cambiar la letra para dedicarla a Piqué.

"No, no, no, un momentito. Una vez más. Se me ocurre una cosa", expresó la cantante para cantar: "Si es cuestión de confesar, gracias al número tres ahora entiendo de fútbol. No pregunten cómo fue, pero desde que lo vi cada día sale el Sol. Y para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo, porque tú eres distinto", cantó Shakira.