De plagio a fraude fiscal, los grandes escándalos de Shakira

Shakira ha estado envuelta en diversos escándalos a lo largo de su carrera musical, sin embargo, no todos tienen que ver por ser cantante.

La cantante Shakira Isabel Mebarak Ripoll se convirtió en todo un referente de la música latinoamericana, saltando a la fama desde que tenía 18 años, tratando de luchar por imponerse en el mundo musical.

Sin embargo, durante su trayectoria, no ha pasado por gratos momentos, pues en algunas ocasiones fue acusada de plagio hasta los rumores de separación con Gerard Piqué por la supuesta infidelidad.

Hasta ahora el que se ha confirmado, es la ruptura de Shakira con Piqué, luego de estar 12 años juntos.

Por eso aquí está la lista de los 10 escándalos en que ha estado envuelta Shakira.

1.- Rompimiento con Antonio De la Rúa

La cantante colombiana dio fin a su relación con el empresario argentino en 2011, pero a través de un comunicado señaló que seguirían trabajando juntos en el ámbito profesional.

Sin embargo, en 2012, De la Rúa demandó a Shakira por 100 millones de dólares, argumentando que fue utilizado por ella como parte de la creación de su marca y éxitos de la colombiana. Pero un año después se desechó la demanda.

2.- Relación con el futbolista Gerard Piqué

Cuando se dio a conocer de su romance, se empezó a hablar de la diferencia de edad, ya que ella es 10 años mayor que el jugador del FC Barcelona, lo que para muchos hizo pensar sería el motivo para terminar pronto su relación.

3.- Supuesto romance con Alejandro Sanz

Durante el video de “La Tortura”, se denotó la química entre ambos, por lo que medios no dudaron en hablar de un posible romance, tomando fuerza dicho rumor con el nuevo video “Te lo agradezco pero no”.

4.- Demandas de plagio

Dos canciones de la colombiana fueron demandas por plagio, tal como “Hips don’t lie”, ya que al inicio de la canción suenan unas trompetas de forma idéntica a la “Amores como el nuestro” de Jerry Rivera.

La otra fue “Waka Waka”, canción del Mundial Sudáfrica 2010. El estribillo es idéntico a un tema interpretado por Las Chicas del Can.

5.- Cancelación de su gira “El Dorado World Tour”

Shakira canceló su gira de casi 20 presentaciones debido a problemas de salud. Ya que, tras varios días de ensayo, sus cuerdas vocales empezaron a fallar, por lo que sus médicos le dedicaron descanso total.

6.- Los Paradise Papers

Durante 2017, la cantante apareció en los Paradise Papers, que es una investigación donde participaron medios de comunicación de todo el mundo, en el que se evidenció a personas con grandes fortunas que evaden impuestos.

Shakira tiene una fortuna valuada en 36.6 millones dólares, la cual trasladó a su sociedad Turnesol Limited.

7.- Machismo de Piqué

Cuando Shakira grabó el video “Clandestino” junto a Maluma, se comentó que Gerard Piqué se enojó por el tono de secuencias. De hecho, ella reconoció que en varias ocasiones tuvo que pedirle permiso para realizar esas tomas.

8.- La gran pelea con Gerard Piqué

En 2017, la pareja quedó de verse en un restaurante junto a sus hijos, sin embargo, Piqué llegó tarde a la cita, así que comenzó a llorar y le reclamó, frente a los niños. Al salir del lugar, cada uno se fue por su lado.

9.- El nazismo y Shakira

En la página web de Shakira donde vende mercancía oficial, se encontraba un dije con el nombre de ella, pero su diseño representaba el día del fin del mundo que fue utilizado por los nazis, cuyo círculo central con 12 rayos se asocia al ocultismo y prácticas religiosas de los neonazis. La pieza costaba 9.95 dólares y fue retirada del sitio.

10.- Shakira vs Antonella Rocuzzo

La esposa de Lionel Messi no tolera a la colombiana, al grado de que, en diversas fiestas, Shakira no ha sido invitada. Esto surgió porque Antonella se llevaba muy bien con Nuria Tomás, ex novia de Piqué.

