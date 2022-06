"El mejor central del mundo": el último mensaje de Shakira a Piqué

El año 2010 fue el mejor año para Gerard Piqué como para Shakira, ya que el equipo español ganó la copa del mundial, y la cantante triunfó con su canción Waka Waka.

En ese mismo año, los dos decidieron comenzar una relación que duró 12 años, y como fruto tuvieron dos niños. Pero, desafortunadamente este sábado anunciaron que se separarán.

A pesar de que no sabe aún las razones por las que decidieron separarse, los dos casi no compartían fotos de ellos juntos.

Sin embargo, hubo un último mensaje que ella le dedicó en su cuenta de Instagram, donde lo felicitaba por su carrera como central en el FC Barcelona.

"Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo el con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!", es el último mensaje que Shakira dedicó a Piqué.

La pareja ha pedido que por el momento den privacidad y respeto a su decisión por el bien de sus hijos.

Información obtenida de: Milenio