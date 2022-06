Agradezco a los que rompieron mi corazón y me mintieron: JLo le da un consejo a Shakira en los premios MTV

Jennifer López ofreció un discurso bastante emotivo agradeciendo a los que creyeron y no en ella ya que contribuyeron a su éxito, luego de recibir un reconocimiento a su carrera en los Premios MTV al Cine y la Televisión.



“Quiero agradecer a la gente que me dio alegría, a los que rompieron mi corazón, a los que eran honestos y a los que me mintieron”, dijo López quien se llevó el Premio Generación para actores cuyas contribuciones al espectáculo los han convertido en nombres célebres. También se llevó uno de los premios en competencia, a mejor canción por On My Way de la comedia romántica Marry Me (Cásate conmigo) en la que López actúa con Maluma y Owen Wilson.



Los premios fueron dirigidos por Vanessa Hudgens, luego de que volvieron al formato en vivo tras algunos años de pandemia. En el que se ofreció una ceremonia de 26 categorías de género neutro (tanto hombres como mujeres por igual) que competían como mejor villano, mejor o mejor ligue.

Jennifer lloró al recibir su premio y agradeció a sus fans, mánager y a sus hijos, siendo ovacionada por el público en el Barker Hangar en Santa Mónica, California.



“Quiero agradecer a la gente que me dio esta vida”, dijo López, de 52 años, y agregó: “Uno es tan bueno como la gente con la que trabaja. Pero si tienes suerte, ellos te hacen mejor. He tenido suerte en ese sentido”.



Trayectoria de Jennifer López en el cine y la música

López participó como bailarina en una serie de comedia de la década de 1990 ‘In Living Color’. Posteriormente obtuvo el protagónico en ‘Selena’ en 1997.

A partir de ahí, consiguió papeles en Anaconda, Out of Sight (Un Romance peligroso), The Wedding Planner (Experta en Bodas), Hustlers (Estafadoras de Wall Street) y Marry Me.

Como cantante ha estado en la lista de éxitos pop y latinas. Su álbum debut “On the 6” fue lanzado en 1999, donde alcanzó posicionarse en la lista Billboard Hot 100 con sus canciones de “If You Had My Love”, “All I Have” y los remixes “I’m Real” y “Ain’t It Funny”.

Incluso tuvo su participación en 2020 durante el show de medio tiempo en el Super Bowl con Shakira.

Ganadores de Premios MTV al Cine y la Televisión

Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: sin camino a casa) tuvo siete menciones, llevándose premio de mejor película y Tom Holland ganó en la categoría de mejor actuación en cine.

Por otra parte, Zendaya ganó el premio a mejor actuación por su papel Euphoria. Además, se llevó el premio a mejor programa televisivo.

Jack Black recibió un premio a la trayectoria, Genio de la Comedia.

Sophia Di Martino se llevó el premio a mejor artista revelación por ser la estrella Loki, por su papel en la serie Disney Plus.

Daniel Radclife ganó en la categoría de mejor villano, por su papel en la comedia de aventuras The Lost City.

Información obtenida de: El Financiero