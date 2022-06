Príncipe Louis de cuatro años se viraliza por patalear y hacer divertidas muecas en desfile real (VIDEO)

La tarde del domingo, Kate Middleton, Duquesa de Cambridge, fue captada mientras trataba de mantener entretenido al más inquieto de sus hijos, el príncipe Louis, de 4 años.

Prince Louis has once again stolen the show at the Queen's Platinum Jubilee celebrations.



The Duke and Duchess of Cambridge's youngest child appeared unimpressed by the pageant, seen pulling faces at his mother.