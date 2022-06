VIDEO: Con canciones de Shakira, reportero narra separación con Piqué

El periodista Josu Larrea e las ingenió y mezcló su narración en voz en off con frases de algunas de las canciones más conocidas de Shakira narró cómo fue que se conocieron Piqué

Luego de que Gerard Piqué y la cantante Shakira anunciaran que ponían punto y final a su relación ha sido tendencia. La pareja ha decidido divorciarse tras doce años de relación.



Ante ello, el periodista Josu Larrea e las ingenió y mezcló su narración en voz en off con frases de algunas de las canciones más conocidas de Shakira narró cómo fue que se conocieron Piqué y la cantautora; para después finalizar con el fin de una relación de 12 años

El vídeo abrió con un trozo de la letra de la canción Me enamoré: "La vida me empezó a cambiar la noche que te conocí". A continuación, Larrea, con una voz en off, dijo: "Y tanto que le cambió, porque Shakira se enamoró de Piqué en el Mundial de 2010. Tras su Waka Waka, la relación se asentó en Barcelona, donde han tenido dos hijos, Milan y Sasha".

Josu Larrea fue el hombre encargado de realizar la recolección de videos y canciones que se volvieron virales en diversas redes sociales. El periodista dejó en claro que tiene una manera muy original de narrar los hechos.

