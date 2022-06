¡Ganando como siempre! Él es Dean Pelic, el nuevo pretendiente millonario de Belinda

Tras cinco meses de haber terminado su relación con Christian Nodal, Belinda ya tiene un nuevo pretendiente y se trata del modelo croata Dean Pelic.

Al parecer el modelo croata se encuentra amuy interesado en ella, pues ha comentado una foto de la cantante con una "B" y un dulce, con lo cual mostraría que se siente atraído hacia ella.

Hace un par de días, Belinda compartió una foto en su Instagram, la cual tuvo una gran cantidad de comentarios, sin emargo, la respuesta de Dean fue la que sorprendió, pues los seguidores mencionaron que “harían una hermosa pareja”.

El presunto nuevo pretendiente de Belinda es Dean Pelic, quien tiene 36 años, y es originario de la población croata de Umag.

De acuerdo a su página de internet, a los 14 años se dirigió a la ciudad de Pazin para estudiar en el Classical Gymnasium de Pazin, y más tarde se movió a Zagreb, la capital de Croacia. Posteriormente, se graduó en Administración, Marketing y Turismo.

Pese a ello, de manera inesperada incursionó en el modelaje, pues aunque no estaba en sus metas, se le dio de manera natural y en poco tiempo tuvo mucho trabajo en este rubro.

“Nunca tuve la intención de ser modelo, hasta que un día una amiga me llevó a una agencia de moda donde quedaron encantadas conmigo. Lo primero que me preguntaron fue: ¿Dónde has estado hasta ahora? Se puede esperar mucho, mucho trabajo a partir de ahora”, expresa Pelic en la biografía de su sitio web.