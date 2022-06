"Una mujer con el corazón roto": Venga la Alegría muestra video FAKE de Shakira llorando

El programa matutino, Venga la Alegría cometió un error en el que mostró un video en el que supuestamente Shakira se encuentra llorando con una canción de Yuridia, tras su rompimiento con Piqué, sin embargo, los conductores no saben que era un editado de TikTok.

Durante su programa se realizó fake news, en donde pasaron un video falso de Shakira llorando por una canción de Yuridia; esto supuestamente tras la ruptura amorosa con Gerard Piqué.

Flor Rubio y Ricardo Casares presentaron como nota un video en el que supuestamente Shakira reaccionaba a la nueva canción de Yuridia ¿Con Qué Se Pega un Corazón? El tema habla sobre el desamor y una ruptura. Incluso, según comentaron, la colombiana rompió en llanto, pues le había llegado el tema tras romper con Gerard Piqué.

“Son imágenes enternecedoras, estamos viendo a una mujer que ha clausurado mundiales, que lo ha ganado todo, al final es una mujer que como dice la canción tiene un corazón roto, me daban ganas de abrazarla y decirle ‘todo va estar bien’”, dijo Ricardo Casares

“Qué orgánico que lo veamos, porque son figuras que no nos dejan ver esto”, agregó Flor Rubio.

Sin embargo, este video es completamente falso.

En realidad, es una edición que hicieron en TikTok, en donde Shakira reacciona supuestamente a varias canciones. El video original en donde Shakira llora es cuando reacciona a un regalo que le dio Carlos Vives en un enlace en vivo. En éste le mostró unas niñas bailando, los pasillos del bachillerato en el que estudió y hasta a su padre:

“Ay Carlos, no… esos rincones en los que crecí y soñé. Ver a mi papá, ahí me mataste, es un homenaje también para él y sobre todo a mi tierra porque cuando veo a todas estas mujeres realmente me siento tan representada en cada una de ellas. No es que yo las represente, quizás de alguna manera sí, pero ellas también a mí y estoy tan orgullosa de la mujer barranquillera y la mujer colombiana y de quienes somos”, dijo Shakira en ese momento.