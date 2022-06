¡Por fin llegó! Lanzan tráiler oficial de Black Adam con Dwayne "The Rock" Johnson (VIDEO)

Una de las películas más esperadas de Warner y DC es ‘Black Adam’, protagonizada por Dwayne "The Rock" Johnson.Y ahora han lanzado el tráiler oficial.

A través del canal oficial de Warner Bros, liberaron por fin el primer tráiler oficial de la cinta. Según la historia, Shazam desterró a Black Adam de la Tierra hace unos cinco mil años y desde entonces estuvo "castigado" en el espacio.

Pero ahora el antihéroe ha vuelto y en el avance podemos ver como el personaje de "The Rock" obtiene sus poderes y cómo se encuentra en una encrucijada, pues no sabe si convertirse en héroe o en el villano que destruirá el mundo como lo conocemos.

Fecha de estreno

Después de The Batman, esta cinta es quizás una de las apuestas más fuertes de la productora luego de que se retrasaran los estrenos de The Flash y Aquaman para el próximo año.

De hecho, para que no haya mucho tiempo de diferencia entre una y otra, Warner adelantó la secuela de Shazam (Fury of the Gods) para diciembre de este año, apenas dos meses después del lanzamiento de Black Adam.

Y es que Black Adam está prevista para estrenarse el próximo 21 de octubre.