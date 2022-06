'Está chavito, dejénlo en paz' Celia Lora reprueba críticas contra Christian Nodal

Christian Nodal, cantante de regional mexicano, ha dado mucho de que hablar desde su ruptura amorosa con Belinda, pues se ha hecho varios tatuajes y cambios de look, desatando polémica, por lo que la modelo mexicana, Celia Lora pidió que detengan sus duras críticas.

A través de distintos medios de espectáculo, Celia pidió un poco de respeto para el joven cantante:

De esta manera, la hija de Alex Lora finalizó diciendo que al no conocer bien al cantante, no puede hablar o dar su opinión sobre él, sin embargo se mantuvo firme con respecto a dejar las críticas hacia Nodal.

“Yo no puedo opinar de él porque ni lo conozco y cada quien su cuerpo. Es como si me criticara Juan de los… porque me tatúo, es lo mismo y que no me conoce o mis razones. Cada quien su cuerpo”.