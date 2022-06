¿Sí son novios? Nodal acompañó a Cazzu en su concierto de Barcelona (FOTO)

En los últimos días surgió el rumor que Christian Nodal tuviera una relación con la rapera Cazzu, luego de que fueran captados caminando agarrados de la mano en calles de Antigua, en Guatemala.

Sin embargo, en las recientes historias de Instagram, Nodal compartió que había acompañado a la rapera en el festival Primavera Sound, donde se presentaron Dua Lipa, Gorillaz e Interpol.

Christian fue el primero en compartir que estaba con Cazzu, donde sólo colocó puros emojis como una mano en forma de seña de aprobación, un corazón verde, una araña y estrellitas.

Sólo estuvieron juntos ese día, porque Nodal tiene una presentación en la Feria Nacional del Sombrero en Guanajuato el 10 de junio, mientras Cazzu seguirá en España, ya que tiene un concierto de parte del Boombastic Festival en Madrid.

Aunque ambos no han confirmado si están saliendo o no en plan romántico, no se puede asegurar que exista un noviazgo entre ellos.

