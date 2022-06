¡No le alcanzaba para comer con nosotros! El Capi Pérez y Ricardo Margaleff se burlan de Allisson Lozz (VIDEO)

Allisson Lozz fue una de las actrices jóvenes más populares de hace algunos años y aunque la ahora vendedora de cosméticos no quiere ser ligada a su pasado como actriz, su ex compañero de telenovelas, Ricardo Margaleff, habló sobre ella.

En entrevista con “El Capi” para Exa FM, Margaleff aseguró que no tenía una gran relación con Alisson Lozz pese a que sus personajes interactuaban mucho en la telenovela ‘Al Diablo con los Guapos’, sin embargo, la ex actriz era muy joven razón que le impedía relacionarse mucho con otros actores que se iban de fiesta a diferencia de ella.

Mientras que Margaleff contaba las razones por las que no se llevaba mucho con Lozz, fue interrumpido por “El Capi” y a modo de burla por las recientes declaraciones de Alisson en las que aseguró que le pagaban poco por ser protagonista de telenovelas hizo el sárcastico comentario: “por que le pagaban muy poquito”.

Dicho comentario emitido por “El Capi”, provocó las risas de todos los que se encontraban en la cabina por lo que siguiendo la broma Margaleff dijo lo siguiente:

Tras el comentario, Margaleff se puso serio y habló de su relación con Alisson Lozz y aseguró que sabe poco de ella, pues todo parece indicar que tuvo un fuerte problema con su familia por temas de dinero y de pronto nadie supo más de ella.

“No fíjate que sí nos llevábamos, pues era la protagonista, además mi personaje tenía mucha interacción con ella y todo, justamente el día de hoy me encontré a Eugenio Siller que era el protagonista de la historia y estábamos platicando que si sabíamos algo de ella y no, nada, absolutamente nada, justo creo que , bueno supe por los medios que ella tuvo un problema fuerte con su familia, con su mamá, etc, etc, por un tema de dinero, de lo que le pagaban y ella era menor de edad y todo su dinero se iba a un fideicomiso y pues no sé que haya pasado pero creo que ahí fue donde rompió lazo con su familia y de pronto desapareció, dejó el medio artístico por completo y se fue, no sé ni siquiera donde está creo que esta en Chihuahua, no tengo idea…” comentó Ricardo Margaleff