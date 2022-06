Mhoni Vidente asegura que Piqué será papá, pero ¡no con Shakira! (VIDEO)

Mhoni Vidente reveló que la separación entre Shakira y Piqué fue porque el jugador del Barcelona habría embarazado a una joven de entre 22 y 23 años, con quien al parecer le fue infiel a la cantante.

Fue a través de una transmisión en vivo que la astróloga aseguró que Piqué volverá a ser padre, pero no con la cantante colombiana:

"Shakira le da la separación completa a Piqué porque descubre que va a ser papá, parece que la muchacha tiene 3 meses de embarazo, va a ser niña. La joven es de 22 o 23 años, es modelo, italiana, y eso ya le marcó la vida a Shakira. Pero Piqué dijo ya no y Shakira dio la autorización para informar que se están separando".

Mhoni Vidente añadió que una vez que Shakira tomó la decisión de separarse de Piqué ahora a ambos les espera una pelea por la custodia de sus dos hijos.

"Aquí el problema va a ser los hijos, que él los quiere tener en España. Piqué no se quiere casar con nadie ni quiere andar con nadie. Al final veo que Piqué se queda con un hombre, aquí el problema es que Shakira tardará mucho tiempo en recuperarse, está muy enamorada todavía", aseguró la astróloga.

Señaló que, pese a las numerosas infidelidades del futbolista, la noticia del nuevo hijo de Piqué la condujo a que la relación se diera por terminada, decisión que inicialmente tomaría el catalán y no Shakira.

"Ella vive por Piqué, dormía por Piqué, y Piqué no. Ya no estaba enamorado de ella, él es muy sensual, los acuario así son. Aquí la razón verdadera es que hay un hijo de por medio, por eso la relación se destruyó. Los acaban de ver juntos y se van a seguir viendo juntos por los hijos que tienen, Piqué es muy controlador. El que tomó la decisión fue él y no ella; ella la toma ahora porque le dice que va a ser papá y va a tener otro bebé", declaró.