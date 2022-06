“Haz de tener una cara de la ch…”: Nay Salvatori revela que Cecilia Galiano la humilló en programa de Televisa (VIDEO)

La ex diputada, Nayeli Salvatori, reveló que cuando participó en el programa de Televisa “Hazme Reír y Serás Millonario” en el 2009, fue humillada por la conductora argentina Cecilia Galiano, quien la cuestionó por haberse maquillado los ojos de una manera exagerada.

“Estábamos en una casa como Big Brother, y yo me maquillaba mucho los ojos, me encantaba, ¿por qué? Por que puedo, un día esta vieja (Cecilia Galiano) se me acerca y me dice: ‘¿Por qué te maquillas tanto?’, me dijo: ‘Has de tener una cara de la chingada como para tenerte que estar maquillando tanto los ojos’ y yo así de…”, aseveró Nay Salvatori.

Fue a través de redes sociales, donde la también ex locutora mencionó, que le molestó demasiado el comentario despectivo que le hizo Cecilia Galiano frente a todos los participantes del programa, ya que se sintió sumamente incomoda.

“Me lo dijo delante de todo mundo, estábamos platicando como que de otra cosa y me dijo: ‘y tu ¿por qué te maquillas tanto los ojos? Me dijo: ‘seguramente has de tener una cara de la chingada’ y yo así de perra, wey, obviamente yo me empecé a reír de esa risa nerviosa…se me hizo tan fuera de lugar y tan desagradable su comentario que desde ahí la odie y la vieja se sentía se los juro hecha a mano, siempre mamona, muy pedante y la verdad a mi me cayó muy mal por qué no haces estos tipos de comentarios y menos delante de otra gente y menos si no hay confianza”, dijo la ex diputada.