¡Te ves radiante y tan feliz! Mamá de Britney Spears le manda mensaje tras no se invitada a su boda

Aunque a la boda de Britney Spears con Sam Ashgari llegaron celebridades como Selena Gomez, Paris Hilton, Donatella Versace, Madonna y Drew Barrymore. Los grandes ausentes de la celebración fueron los padres de la cantante, Jamie y Lynn Spears.

Esto luego de que los acusara en repetidas ocasiones de haberse aprovechado de ella para obtener beneficios económicos.

Era de esperarse la ausencia de Jamie y Lynn Spears, dados los conflictos que se han desencadenado desde que en 2019, pues Jamie se hizo del poder para manejar la carrera y las decisiones de Britney hasta finales del 2021.

Mientras el distanciamiento continúa, la madre de La Princesa del Pop no dudó en mandarle un mensaje que ha causado revuelo en redes.

Pese a no haber sido invitada a la fiesta, Lynn Spears optó por hacerle llegar sus buenos deseos a Britney a través de Instagram. Fue en una de sus publicaciones que la cantante hizo respecto a la celebración en la que le dedicó unas afectuosas palabras.



"¡Te ves radiante y tan feliz!", escribió al inicio de su mensaje. "¡Tu boda es la boda 'soñada'! Y tenerla en tu casa la hace tan sentimental y ¡Especial! ¡Estoy tan feliz por ti! ¡Los quiero!", concluyó.



Además de los padres, su hermana, Jamie Lynn Spears, fue otra de las que no fue invitada al evento que se llevó a cabo en la propia mansión de Britney; sin embargo, le externó su apoyo de una manera muy discreta, ya que sólo le dio "me gusta" a una de las publicaciones que hizo la intérprete de Baby One More Time horas después del gran día.

