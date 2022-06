¡Qué fuerte! Mon Laferte revela que traficaba droga en la escuela (VIDEO)

Mon Laferte tuvo una platica reveladora con Jordi Rosado, donde habló de su carrera, sus sueños y en la que también realizó fuertes confesiones.

La cantaautora chilena, confesó que no disfrutaba la escuela, que se consideraba una estudiante muy rebelde y que incluso llegó a vender marihuana a sus compañeras.

“Era súper desordenada, no quería estudiar, rebelde, no iba a clases, entonces yo ya no quería estudiar, ya estaba harta. Vendía marihuana en la escuela. No me cacharon por suerte.”