"Con Nodal me equivoqué” Lupe Esparza ofrece disculpas al cantante por subestimarlo

El fundador de Bronco, Lupe Esparza, ofreció una disculpa pública al cantante Christian Nodal, esto luego de asegurar que sería un éxito efímero.

Fue en entrevista para Ventaneando, en donde Lupe Esparza ofreció las disculpas, pues indicó que se equivocó al creer que sería un éxito y se despediría:

“Yo siempre he dicho que cuando sale un artista nuevo y se va al éxito, hace debut y despedida. Con Nodal me equivoqué, pensé que hasta ahí iba a llegar, pero lo hizo muy bien y que se cuide y que se quede, no solo por los escándalos, tiene mucho potencial”, comentó el cantante de Bronco.