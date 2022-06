Alan Tacher revela que la producción de La Academia le daba el sobre en blanco del participante eliminado (VIDEO)

El conductor, Alan Tacher, reveló que cuando trabajó como presentador de “La Academia” la producción le daba el sobre del participante eliminado en blanco, para que tampoco supiera quien era la persona que iba a salir y así darle más emoción al programa.

“Yo era el único conductor y todo lo hacía de memoria, a veces con el chícharo. Yo odiaba a mi productor con toda el alma y para darle más emoción al programa, el sobre del eliminado venía en blanco, pero para hacerlo más real, a mí no me decían nada. Así que yo no sabía quién iba a salir entonces estaba igual que todos los televidentes.”, aseveró Alan Tacher.

Fue en una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, donde Alan Tacher reveló, que la producción le entregaba en blanco el sobre y momentos después le anunciaba por el chícharo el nombre de participante eliminado de La Academia.

“Mi mayor temor era que no me dijera el nombre o que fallara el chícharo y me pasó, ese ha sido el programa más aterrador de mi vida. Yo abrí el sobre, obvio venía en blanco, y al productor se le olvidó decirme quién saldría entonces me empezó a gritar de cosas para que ya lo dijera”, dijo Tacher.